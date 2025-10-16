Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100

Perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas: el recambio de cepillo de lavado Car & Bike de microfibra para el cepillo de lavado giratorio.

El innovador recambio de cepillo de lavado de microfibra suave se fija con velcro en el disco del cepillo y puede lavarse por separado en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C. El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio WB 120 es adecuado para la limpieza cuidadosa de vehículos y motocicletas. El recambio también es compatible con el cepillo anterior, el WB 100.

Características y ventajas
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
  • El primer accesorio textil para un cepillo giratorio de limpiadora de alta presión que se puede cambiar y lavar.
Limpieza muy delicada
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Se puede extraer y lavar
  • Lavable a máquina hasta 60 °C.
Accesorios opcionales
  • Mayor diversidad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
  • Utilizable con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Textil compuesto de fibra 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.