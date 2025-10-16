El cepillo de lavado giratorio con recambio universal está equipado con una palanca de desbloqueo que permite sustituir el recambio de forma rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad; además, destaca por su cubierta transparente, que proporciona una especial experiencia de limpieza. El cepillo para limpiadoras de alta presión está recomendado para limpiar a fondo diferentes superficies, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio es apto para su uso con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Car & Bike y Home & Garden, disponibles por separado, están adaptados especialmente a superficies delicadas o resistentes y son compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.