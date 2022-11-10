Áreas de aplicación para las hidrolavadoras

Lavar a presión es la forma más efectiva de limpiar cuando uno se encuentra al aire libre, además de que es es extremadamente fácil: conectas tu dispositivo al suministro de agua y a la toma de corriente, abres el grifo, enciendes la lavadora a presión y ¡que comience la diversión de limpieza!

Con los accesorios especiales, los dispositivos se transforman en verdaderos todoterrenos: ya sea para el patio o la terraza, la limpieza de automóviles, la limpieza de canaletas o incluso la limpieza de contenedores, las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas. La presión siempre es mayor en la boquilla y la distancia de la boquilla a la superficie que se limpia debe ajustarse en consecuencia para obtener un resultado de limpieza perfecto. Nuestros ejemplos prácticos muestran cómo puede lograr los mejores resultados con tu hidrolavadora.