Limpiadores de Vapor
Los limpiadores de vapor de Kärcher garantizan la limpieza en toda la casa para que su familia pueda estar segura de que todo esta completamente limpio y sin productos químicos. Gracias al rendimiento de limpieza superior, el vapor elimina hasta el 99,999% de los coronavirus, así como el 99,99% de todas las bacterias domésticas típicas, y garantiza un entorno de vida higiénico y saludable. Ya sea en la cocina, el baño o en el piso. Kärcher realmente funciona a toda máquina y ofrece los mejores resultados. ¡Descubra la diversidad de posibles aplicaciones ahora!
Usa vapor para combatir el coronavirus y las bacterias
Simple y eficaz contra bacterias y coronavirus: vapor caliente. La potente salida de vapor, la alta temperatura de éste mismo, las potentes boquillas y los paños de limpieza calientes garantizan que los limpiadores de vapor Kärcher pueden eliminar hasta el 99,999% de virus envueltos como coronavirus o virus de la influenza, así como el 99,99% de las bacterias domésticas típicas en superficies duras, accesorios, azulejos, espejos, etc.
- Higiene y limpieza a fondo de fibra con vapor: completamente sin productos químicos, solo con agua del grifo.
- Eliminación de hasta el 99,999% de los coronavirus, así como del 99,99% de las bacterias domésticas, típicas en superficies lisas y duras.
- Mejor rendimiento de limpieza que con los métodos de limpieza manual convencionales con detergente.
- Alta temperatura de vapor, fuerte generación de vapor.
La mejor manera de hacerlo
La elección es tuya: la serie EasyFix con accesorios mejorados
SC 1 EasyFix
El compacto limpiador de vapor 2 en 1, SC 1 EasyFix (con kit de limpieza de pisos) de Kärcher se puede utilizar en toda la casa y limpia sin emplear ningún tipo de producto químico. Si se limpia a fondo con el limpiador de vapor Kärcher se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar. Gracias a sus dimensiones reducidas, el equipo es perfecto para la limpieza de mantenimiento a fondo y rápido.
SC 2 EasyFix
El limpiador de vapor básico, simple y fácil de utilizar SC 2 EasyFix permite regular el vapor en dos etapas para adaptar su intensidad en función de la superficie y la suciedad. Un práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles prácticos que consiguen que la limpieza con vapor resulte aún más cómoda.
SC 2 Easy Fix Premium
El limpiador de vapor básico, simple y fácil de utilizar SC 2 EasyFix Premium, permite regular el vapor en dos etapas para adaptar su intensidad en función de la superficie y la suciedad. Su práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles prácticos que consiguen que la limpieza con vapor resulte aún más cómoda. Gracias a todos sus accesorios adicionales se pueden limpiar diferentes espacios y superficies en el hogar.
SC 3 EasyFix
El SC 3 EasyFix es el limpiador de vapor más rápido de su época y está listo para empezar después de un calentamiento de solo 30 segundos. El depósito de agua rellenable de forma permanente permite trabajar sin interrupciones. El cartucho de descalcificación incorporado descalcifica el agua de manera autónoma y permite alargar la vida útil del equipo.
¡A todo vapor, al limpiar la casa!
Limpieza higiénica en la cocina, con los limpiadores de vapor Kärcher
Limpiando la cocina
Ya sea que se trate de los grifos, vestimientos, superficies de vidrio o plástico, campana extractora, placa de cocción o fregadero: el limpiador de vapor deja la cocina higiénicamente limpia, sin gran esfuerzo físico y sin residuos químicos.
Limpiador de pisos
Al limpiar pisos duros como piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, el limpiador de vapor garantiza la máxima limpieza e higiene, sin residuos químicos.
Limpiador de baños
Además, al limpiar azulejos, superficies de vidrio y espejos, ventanas, accesorios, regaderas, grietas o juntas, los Limpiadores de vapor hacen un trabajo perfecto y garantizan una limpieza higiénica absoluta.
¡Limpiadores de Vapor todo terreno! Gracias a los completos accesorios
La amplia gama de accesorios para los limpiadores de vapor de Kärcher garantizan una amplia gama de posibles aplicaciones en toda la casa.
Boquillas manuales y de piso.
Kits de tela.
Juego de cepillos.
Mangueras de vapor.
Kits de accesorios.
Otros.
También puede encontrar los accesorios adecuados para su equipo con nuestro buscador de accesorios.
* Al limpiar las manchas con el limpiador a vapor de Kärcher, es decir, una duración de 30 segundos al nivel máximo de vapor, el 99,999% de los virus envueltos, como el coronavirus o la influenza (con la excepción del virus de la hepatitis B), se eliminan de la piel suave y dura. superficies domésticas (gérmenes de prueba: virus Vaccinia Ankara modificado) al entrar en contacto directo con la superficie a limpiar.
* Al limpiar a una velocidad de limpieza de 30 cm / sy máxima presión de vapor, el 99,99% de todas las bacterias domésticas típicas en superficies domésticas lisas y duras mueren (gérmenes de prueba: Enterococcus hirae) al contacto directo con la superficie a limpiar.
* Una limpieza a fondo con el limpiador a vapor de Kärcher ofrece un mejor rendimiento de desinfección que la limpieza manual con un trapeador y detergente. Probado de acuerdo con los estándares internacionales de desempeño.