El piso puede ser un verdadero terreno pisoteado. Desafortunadamente, no solo para los bebés que gatean, los niños que juegan y las mascotas, sino también para las bacterias, los virus y la suciedad. Los limpiadores de vapor son la solución perfecta. En superficies duras como piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, garantizan de forma fiable la higiene y limpieza sin dejar residuos químicos. Las lamas de la boquilla de suelo EasyFix aseguran que el vapor permanezca directamente en el suelo durante mucho tiempo para que pueda desplegar su máximo efecto. El resultado: eliminación de hasta el 99,999% de los coronavirus, así como el 99,99% de las bacterias domésticas típicas. Por tanto, los limpiadores de vapor de Kärcher son considerablemente más higiénicos que los trapeadores convencionales. Gracias al deslizador de alfombras, las alfombras también se pueden refrescar cómodamente con el limpiador a vapor.