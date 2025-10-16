Aspersor circular CS 90 vario

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y aspersores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.

Para jardines y superficies pequeñas. Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.

Características y ventajas
Lanza robusta para terrenos irregulares o empinados
  • Estabilidad y robustez garantizadas
Adaptador adicional
  • Para el riego de superficies cuadrangulares (CS 90 Vario)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alcance de riego 2 bar 9 m
Alcance de riego 4 bar 9 m
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 113 x 117 x 135
