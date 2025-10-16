Aspersor circular CS 90 vario
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y aspersores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Para jardines y superficies pequeñas. Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Lanza robusta para terrenos irregulares o empinados
- Estabilidad y robustez garantizadas
Adaptador adicional
- Para el riego de superficies cuadrangulares (CS 90 Vario)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Alcance de riego 2 bar
|9 m
|Alcance de riego 4 bar
|9 m
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|113 x 117 x 135