Aspersor circular RS 130/3

Regador circular con tres brazos giratorios. Para superficies y jardines de tamaño medio. Brazos robustos de metal. Compatible con todos los sistemas de conexión más conocidos del mercado.

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.

Características y ventajas
Brazos metálicos
  • Robustez y resistencia
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua 15,5 l/min
Alcance de riego 2 bar ≤ 11 m
Alcance de riego 4 bar ≤ 13 m
Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 200 x 248 x 100
