Aspersor circular RS 130/3
Regador circular con tres brazos giratorios. Para superficies y jardines de tamaño medio. Brazos robustos de metal. Compatible con todos los sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Características y ventajas
Brazos metálicos
- Robustez y resistencia
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua
|15,5 l/min
|Alcance de riego 2 bar
|≤ 11 m
|Alcance de riego 4 bar
|≤ 13 m
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|200 x 248 x 100