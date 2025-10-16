Aspersor multifunción MS 100
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y aspersores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Para jardines y superficies de tamaño pequeño. Posibilidad de selección de 6 chorros diferentes para tipos de riego diferentes: circular, medio-circular, rectangular (3 tipos), cuadrado. Soporte mural para recoger el aparato. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Varias posibilidades de riego gracias a las 6 variantes del chorro
- Para riego según las necesidades
Argolla de elevación integrada en el asa
- Se almacena o cuelga fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua
|21 l/min
|Alcance de riego 2 bar
|≤ 8,4 m
|Alcance de riego 4 bar
|≤ 10 m
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|208 x 199 x 71