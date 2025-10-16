Aspersor multifunción MS 100

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y aspersores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.

Para jardines y superficies de tamaño pequeño. Posibilidad de selección de 6 chorros diferentes para tipos de riego diferentes: circular, medio-circular, rectangular (3 tipos), cuadrado. Soporte mural para recoger el aparato. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.

Características y ventajas
Varias posibilidades de riego gracias a las 6 variantes del chorro
  • Para riego según las necesidades
Argolla de elevación integrada en el asa
  • Se almacena o cuelga fácilmente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua 21 l/min
Alcance de riego 2 bar ≤ 8,4 m
Alcance de riego 4 bar ≤ 10 m
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 208 x 199 x 71
Accesorios