Aspersor por impulsos con lanza PS 300

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.

Para superficies y jardines de gran tamaño. Angulo de riego ajustable de 30-360º, así como hacia arriba y abajo. Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.

Características y ventajas
Ángulo de aspersión ajustable
  • p. ej. para regar bajo árboles
Lanza robusta para terrenos irregulares o empinados
  • Estabilidad y robustez garantizadas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua 18,5 l/min
Alcance de riego 2 bar ≤ 25 m
Alcance de riego 4 bar ≤ 30 m
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 52 x 113 x 212
