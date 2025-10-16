Aspersor por impulsos con lanza PS 300
Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Para superficies y jardines de gran tamaño. Angulo de riego ajustable de 30-360º, así como hacia arriba y abajo. Robusto puntal para fijar el aspersor en zonas de pendiente. Compatible con los principales sistemas de conexión más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Ángulo de aspersión ajustable
- p. ej. para regar bajo árboles
Lanza robusta para terrenos irregulares o empinados
- Estabilidad y robustez garantizadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua
|18,5 l/min
|Alcance de riego 2 bar
|≤ 25 m
|Alcance de riego 4 bar
|≤ 30 m
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|52 x 113 x 212