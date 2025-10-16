Aspersor circular RS 120/2

Regador circular con dos brazos giratorios. Para superficies y jardines de tamaño medio. Angulo de pulverizado ajustable. Compatible con todos los sistemas de conexión más conocidos del mercado.

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.

Características y ventajas
Ángulo de rociado ajustable
  • Para riego según las necesidades
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua 16 l/min
Alcance de riego 2 bar ≤ 8 m
Alcance de riego 4 bar ≤ 12 m
Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 200 x 248 x 110
