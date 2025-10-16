La boquilla Plus para regar áreas pequeñas y jardines. La empuñadura ergonómica permite una práctica operación con una sola mano para regar todo tipo de plantas y garantiza que las aplicaciones más largas se puedan manejar sin esfuerzo. El patrón de rociado se puede ajustar desde un chorro duro hasta un rociado suave a pedido. La boquilla de riego combina un diseño atractivo con la facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín.