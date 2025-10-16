Boquilla de riego Plus
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo. Patrón de pulverización ajustable de duro a suave. Mango de forma ergonómica.
La boquilla Plus para regar áreas pequeñas y jardines. La empuñadura ergonómica permite una práctica operación con una sola mano para regar todo tipo de plantas y garantiza que las aplicaciones más largas se puedan manejar sin esfuerzo. El patrón de rociado se puede ajustar desde un chorro duro hasta un rociado suave a pedido. La boquilla de riego combina un diseño atractivo con la facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Para facilitar el manejo
Chorro regulable, de intenso a suave
- Para riego según las necesidades
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|133 x 36 x 36