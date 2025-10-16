Boquilla de riego regulable
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo y perfecta funcionalidad, los nuevos aspersores y pistolas de riego de Kärcher son un auténtico acierto. Boquilla pulverizadora para regar pequeñas zonas y jardines.
Regulación del caudal de agua. Chorro ajustable. Sistema de conexión compatibles con todos los conectores más conocidos del mercado. sta innovadora pistola rociadora también ofrece una serie de otras características, como el conveniente control de flujo con una sola mano y los patrones de rociado desde chorro duro hasta rociado suave. Esta pistola combina un diseño atractivo con facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín.Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
Ajuste del caudal de agua con una sola mano (lanza reguladora)
- Para un manejo sencillo.
Chorro regulable, de intenso a suave
- Para riego según las necesidades
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|165 x 39 x 39
Campos de aplicación
- Para el riego de plantas en maceta
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.