Regulación del caudal de agua. Chorro ajustable. Sistema de conexión compatibles con todos los conectores más conocidos del mercado. sta innovadora pistola rociadora también ofrece una serie de otras características, como el conveniente control de flujo con una sola mano y los patrones de rociado desde chorro duro hasta rociado suave. Esta pistola combina un diseño atractivo con facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín.Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.