Kit de pistola de riego multifunción plus
Listo para regaro del jardín: el kit de pistolas de riego contiene, además de la pistola de riego, una conexión de grifo y dos acoplamientos universales, uno con Aqua Stop.
Un kit con todo lo que se necesita para regar cómodamente el jardín. La pistola de riego (ref. 2.645-265.0) simplifica el trabajo gracias a su empuñadura con bloqueo y función de fijación con la que se mantiene un caudal permanente de agua. Además, se pueden ajustar de forma gradual dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Por un lado, así se pueden regar los huertos florales y de plantas, y, por otro lado, se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. Además de la pistola de riego, el kit incluye una conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2" y dos acoplamientos universales (uno con Aqua Stop). El acoplamiento con Aqua Stop evita que el agua se derrame en el extremo de la manguera de riego y cuando, por ejemplo, se retira la boquilla cuando el grifo de agua está abierto. Los acoplamientos universales también son adecuados paratodos los diámetros habituales de manguera de riego. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Sistema Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conectores de manguera (1/2", 5/8")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Sistema de acoplamiento
- Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|167 x 42 x 142
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
Videos
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.