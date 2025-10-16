Un kit con todo lo que se necesita para regar cómodamente el jardín. La pistola de riego (ref. 2.645-265.0) simplifica el trabajo gracias a su empuñadura con bloqueo y función de fijación con la que se mantiene un caudal permanente de agua. Además, se pueden ajustar de forma gradual dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Por un lado, así se pueden regar los huertos florales y de plantas, y, por otro lado, se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. Además de la pistola de riego, el kit incluye una conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2" y dos acoplamientos universales (uno con Aqua Stop). El acoplamiento con Aqua Stop evita que el agua se derrame en el extremo de la manguera de riego y cuando, por ejemplo, se retira la boquilla cuando el grifo de agua está abierto. Los acoplamientos universales también son adecuados paratodos los diámetros habituales de manguera de riego. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.