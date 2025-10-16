Kit de pistola de riego multifunción plus

Listo para regaro del jardín: el kit de pistolas de riego contiene, además de la pistola de riego, una conexión de grifo y dos acoplamientos universales, uno con Aqua Stop.

Un kit con todo lo que se necesita para regar cómodamente el jardín. La pistola de riego (ref. 2.645-265.0) simplifica el trabajo gracias a su empuñadura con bloqueo y función de fijación con la que se mantiene un caudal permanente de agua. Además, se pueden ajustar de forma gradual dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Por un lado, así se pueden regar los huertos florales y de plantas, y, por otro lado, se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. Además de la pistola de riego, el kit incluye una conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2" y dos acoplamientos universales (uno con Aqua Stop). El acoplamiento con Aqua Stop evita que el agua se derrame en el extremo de la manguera de riego y cuando, por ejemplo, se retira la boquilla cuando el grifo de agua está abierto. Los acoplamientos universales también son adecuados paratodos los diámetros habituales de manguera de riego. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.

Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
  • Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
  • Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
  • Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Sistema Aqua Stop
  • Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Vaciado automático
  • Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conectores de manguera (1/2", 5/8")
  • Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Sistema de acoplamiento
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Amarillo
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 167 x 42 x 142

Equipamiento

  • Número de patrones de pulverización: 2
  • Dispositivo de fijación en la empuñadura
  • Regulación del caudal del agua
  • Función de autovaciado
Kit de pistola de riego multifunción plus
Kit de pistola de riego multifunción plus
Videos
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.