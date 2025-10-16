Un kit para muchas tareas de riego. El kit de pistolas de riego multifunción se adapta a las distintas necesidades de cada planta. El modelo de pistolas de riego multifunción Plus (ref. 2.645-269.0) riega sin gotear y dispone de cuatro patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado, chorro plano y neblina fina de pulverización. De este modo, la pistola de riego multifunción controla tareas no solo de riego sino también de limpieza sencilla. La empuñadura regulable con mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás y así se consigue un confort de funcionamiento individual típico de Kärcher. Además, el kit incluye dos acoplamientos universales Plus de alta calidad con empuñadura (uno con Aqua Stop), así como una conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2". Gracias al práctico sistema Aqua Stop no se derrama agua cuando se retira la boquillacon el grifo de agua abierto. Además, los acoplamientos se pueden utilizar en todos los diámetros habituales de manguera de riego. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.