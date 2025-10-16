Lanza de riego rociadora regulable
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo y perfecta funcionalidad, los nuevos aspersores y pistolas de riego de Kärcher son un auténtico acierto. Boquilla rociadora con 4 patrones de rociado para regar áreas pequeñas y jardines. Conveniente control de flujo con una mano.
Ajuste continuo y fijación del caudal de agua con una mano. Cuatro chorros ajustables: (1. Riego concentrado, 2. Riego en abanico, 3. Riego pulverizador, 4. Riego rociador). Sistema de conexión compatibles con todos los conectores más conocidos del mercado. Esta pistola combina un diseño atractivo con facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín. Nota: Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
4 variantes de chorro
Ajuste del caudal de agua de paso con una sola mano
- Para un manejo sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|195 x 60 x 60