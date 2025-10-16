Ajuste continuo y fijación del caudal de agua con una mano. Cuatro chorros ajustables: (1. Riego concentrado, 2. Riego en abanico, 3. Riego pulverizador, 4. Riego rociador). Sistema de conexión compatibles con todos los conectores más conocidos del mercado. Esta pistola combina un diseño atractivo con facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para numerosos usos en el jardín. Nota: Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.