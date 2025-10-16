Pistola de riego
La pistola de riego ideal para la iniciación. Con mecanismo de disparo bloqueable para regar cómodamente el jardín. Con conexión rápida y fácil a la manguera de riego.
Con la pistola de riego se puede regar el jardín de forma especialmente cómoda. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable con función de fijación puede mantenerse un caudal permanente de agua en la boquilla de riego, sin tener que presionar de forma continuada. Además, mediante la válvula de control que se puede manejar con una mano, el caudal de agua se puede adaptar según necesidad. La pistola de riego cuenta con dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según necesidad. De este modo, no solo se pueden regar fácilmente huertos florales y de plantas, sino que también se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín con el chorro concentrado. Por eso, la pistola de riego es perfecta tanto para tareas de riego como de limpieza. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemasClick disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|203 x 42 x 105
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
