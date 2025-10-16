Con la pistola de riego se puede regar el jardín de forma especialmente cómoda. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable con función de fijación puede mantenerse un caudal permanente de agua en la boquilla de riego, sin tener que presionar de forma continuada. Además, mediante la válvula de control que se puede manejar con una mano, el caudal de agua se puede adaptar según necesidad. La pistola de riego cuenta con dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según necesidad. De este modo, no solo se pueden regar fácilmente huertos florales y de plantas, sino que también se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín con el chorro concentrado. Por eso, la pistola de riego es perfecta tanto para tareas de riego como de limpieza. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemasClick disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.