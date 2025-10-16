Pistola de Riego Premium
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo y perfecta funcionalidad. Pistola rociadora premium para regar jardines pequeños y medianos.
Acabado de gran calidad. Empuñadura ergonómica. Ajuste exacto de la geometría de rociado. Ajuste exacto con una sola mano. Dispositivo de retención premanente. Compatible con todos los conectores de las marcas más conocidas del mercado. Es compatible con todos los conectores disponibles. Esta innovadora pistola rociadora también ofrece una serie de otras características, como el control de flujo infinito, el ajuste fino del patrón de rociado, así como el bloqueo y liberación automáticos con un solo dedo.
Características y ventajas
Enclavamiento automático
- Desenclavamiento con un solo dedo
Manejo con una sola mano
- Posibilidad de regular el paso de agua.
Manejo ergonómico con una sola mano
- Permite el manejo con una sola mano
Regulación precisa del chorro
- Ajuste preciso del chorro
Sistema de acoplamiento
- Apto para todas las marcas conocidas.
Regulación progresiva del caudal de agua
- Para riego según las necesidades
Empuñadura de tacto suave
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|175 x 46 x 200
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.