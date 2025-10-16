Las exigencias más altas requieren material de alta calidad.Cuenta con un mango giratorio, con el que se puede apuntar el gatillo bloqueable hacia adelante o hacia atrás, impresiona con el confort de operación individual que solo Kärcher ofrece. El caudal de agua se puede ajustar según sea necesario con una mano, por medio de la válvula de control. Además, la pistola de pulverización de metal Premium presenta 2 patrones de pulverización: punta y chorro de cono. Estos pueden ser ajustados continuamente de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, para regar los lechos de flores y plantas o para eliminar la suciedad gruesa en terrazas o muebles de jardín. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.