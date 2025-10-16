␍Pistola rociadora de metal Premium
La pistola de pulverización de metal extra robusta y de alta calidad Premium está diseñada para un riego especialmente duradero, además de su diseño ergonómico.
Las exigencias más altas requieren material de alta calidad.Cuenta con un mango giratorio, con el que se puede apuntar el gatillo bloqueable hacia adelante o hacia atrás, impresiona con el confort de operación individual que solo Kärcher ofrece. El caudal de agua se puede ajustar según sea necesario con una mano, por medio de la válvula de control. Además, la pistola de pulverización de metal Premium presenta 2 patrones de pulverización: punta y chorro de cono. Estos pueden ser ajustados continuamente de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, para regar los lechos de flores y plantas o para eliminar la suciedad gruesa en terrazas o muebles de jardín. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Tratamiento de elementos metálicos de alta calidad
- Para una robustez extremadamente elevada y una larga vida útil.
- Se adapta especialmente bien en la mano para un cómodo manejo.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|225 x 42 x 105
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- de metal
