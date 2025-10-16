Rociador con extensión
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo y perfecta funcionalidad, los nuevos aspersores y pistolas de riego de Kärcher son un auténtico acierto. En particular la empuñadura ergonómica de las pistolas aseguran una gran comodidad durante su empleo. Son compatibles con todos los conectores disponibles
Empuñadura anatómica con grifo para regular el chorro y función ON/OFF. Extensión robusta de aluminio. Disco perforado de acero desmontable para permitir la limpiza fácil de la boquilla. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
Disco perforado desmontable
- Para la limpieza fácil de las boquillas
Ergonomic handle with water quantity regulation and ON/OFF function
- Manejo cómodo y sencillo
Lanza extensible de aluminio
- Robustez garantizada
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|110 x 120 x 920
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)