Acoplamiento para mangueras rosca interior
Ideal para la conexión a mangueras con rosca: el conector de mangueras con Aqua Stop y rosca interior GHT de 3/4 (rosca americana).
Gracias al sistema Click, el conector de mangueras con rosca interior GHT de 3/4'' (11,5 TPI) puede conectarse rápida y fácilmente con mangueras con rosca y también desconectarse. Además, el Aqua Stop interrumpe automáticamente el flujo de agua en cuanto se desconecta la manguera del receptor de agua. El conector de mangueras ideal para la conexión de una manguera de riego a una limpiadora de alta presión de Kärcher.
Características y ventajas
Superficies de agarre y diseño ergonómico
- Manejo sencillo.
Sistema de acoplamiento
- Compatible con todos los sistemas Click del mercado.
Sistema Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|56 x 43 x 43