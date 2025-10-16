Conector para grifo dos vias
Distribuidor de dos vías con dos conectores de agua regulables individualmente. Ideal para conectar dos mangueras en un único grifo de agua (conexión de grifos G3/4, elemento reductor G1/2).
Distribuidor de dos vías de alta calidad con conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2 para el riego con hasta dos mangueras simultáneamente. El distribuidor de dos vías dispone de dos conexiones de grifo con dos reguladores sin escalonamientos independientes entre sí y destaca por un caudal de agua optimizado. Es de uso universal en combinación con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su calidad robusta y su diseño ergonómico que permite un manejo cómodo y sencillo. La tuerca racor suave con rosca interior resistente garantiza una fijación fácil y cómoda al grifo de agua. El distribuidor de dos vías es compatible con la mayoría de los sistemas Click disponibles.
Características y ventajas
Dos salidas de agua regulables de forma independiente
- Uso independiente de dos salidas de agua en un grifo de agua.
Con filtro previo integrado
- Para una vida útil extralarga.
Tuerca racor de deslizamiento suave
- Fijación sencilla al grifo de agua con rosca de 3/4 o 1/2 in.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1/2
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|50 x 126 x 78
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de huertos de gran tamaño
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.