Unas mangueras y conectores para mangueras y grifos intactos y estancos son la base para un riego eficaz y perfecto, Por eso, Kärche ofrece una completa gama de accesorios para conectar, desconectar y reparar los sistemas de riego, como por ejemplo el conector-reparador para mangueras universal. Este conector universal es adecuado para aplicar con todas las mangueras de riego comerciales y destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo y es la solución ideal para unir o reparar dos mangueras. Compatible con los tres diámetros de manguera más usuales.