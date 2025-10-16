Conector-reparador universal

Conector-reparador universal es adecuado para aplicar con todas las mangueras de riego comerciales. Para unir o reparar dos mangueras. Con diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.

Unas mangueras y conectores para mangueras y grifos intactos y estancos son la base para un riego eficaz y perfecto, Por eso, Kärche ofrece una completa gama de accesorios para conectar, desconectar y reparar los sistemas de riego, como por ejemplo el conector-reparador para mangueras universal. Este conector universal es adecuado para aplicar con todas las mangueras de riego comerciales y destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo y es la solución ideal para unir o reparar dos mangueras. Compatible con los tres diámetros de manguera más usuales.

Características y ventajas
Diseño ergonómico
  • Para un manejo sencillo.
De aplicación universal
  • Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Para conectar o reparar 2 mangueras
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 65 x 39 x 39