Empalme dos conectores

Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.