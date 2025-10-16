Empalme dos conectores

Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.

Manguito conector rápido. Para conectar dos mangueras

Características y ventajas
Acoplamiento de 2 vías
  • Conector de empalme rápido para 2 mangueras
De latón
  • Pieza de conexión de alta calidad y muy resistente
Sistema de acoplamiento
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 20 x 20 x 48
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Para el riego de huertos de gran tamaño
  • Para el riego de plantas en maceta
  • Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.