Válvula reguladora
Válvula reguladora para colocar entre la manguera y el aspersor. Ideal para regular el caudal de agua de 0 al máximo valor. Incluye un empalme con dos conectores para conectar dos mangueras.
Unas mangueras, conectores para mangueras y grifos intactos y estancos son la base para un riego eficaz y perfecto, Por eso, Kärcher ofrece una completa gama de accesorios para conectar, desconectar, regular y reparar los sistemas de riego, como por ejemplo la válvula reguladora - la solución ideal para regular el caudal de agua de 0 al máximo valor posible. La válvula destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo y se puede usar para conectar una manguera y un aspersor o dos mangueras o, mediante el empalme con dos conectores, para conectar dos mangueras. La válvula reguladora de Kärcher es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales.
Características y ventajas
De aplicación universal
- Ideal para todas las mangueras comerciales
Con empalme con 2 conectores
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|105 x 32 x 32