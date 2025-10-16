Unas mangueras, conectores para mangueras y grifos intactos y estancos son la base para un riego eficaz y perfecto, Por eso, Kärcher ofrece una completa gama de accesorios para conectar, desconectar, regular y reparar los sistemas de riego, como por ejemplo la válvula reguladora - la solución ideal para regular el caudal de agua de 0 al máximo valor posible. La válvula destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo y se puede usar para conectar una manguera y un aspersor o dos mangueras o, mediante el empalme con dos conectores, para conectar dos mangueras. La válvula reguladora de Kärcher es compatible con los tres diámetros de manguera más usuales.