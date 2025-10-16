El WT 2 es a la vez un distribuidor de tres vías y un caudalímetro. Dispone de dos conexiones de grifos con reguladores independientes sin niveles y destaca por su caudal de agua optimizado. La tercera conexión de grifos lleva integrado un caudalímetro. El tiempo de riego se puede regular sin niveles hasta 120 min. El riego se detiene automáticamente cuando termina el tiempo programado. El WR 2 con conexión de grifos G1 y elemento reductor G3/4 se puede combinar universalmente con todos las mangueras de jardín normales e impresiona por su calidad resistente y su diseño ergonómico para un manejo cómodo. La tuerca racor, de deslizamiento suave, con rosca interior resistente garantiza una fijación sencilla al grifo de agua. Es compatible con la mayoría de los sistemas de acoplamiento disponibles.