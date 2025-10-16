Temporizador de riego WT 5
El sistema de riego automático WT 5 activa y desactiva el riego de jardines de forma totalmente autónoma. El periodo y la duración del riego pueden programarse de forma precisa e individual.
El sistema de riego automático WT 5 ofrece cuatro modos: sistema de riego automático, sistema de riego manual, sistema de riego con cuenta atrás y función de pausa de 24 h. Con el sistema de riego automático, el WT 5 riega de forma totalmente personalizada en el momento programado y durante el tiempo de riego preestablecido. El programa de riego puede activarse cada día de la semana y ofrece un máx. de dos ciclos por día (mañana y/o tardes). Tiempo de riego máximo: 120 min. La función de sistema de riego manual puede activarse en cualquier momento. Con la función de cuenta atrás, el WT 5 riega durante un periodo definido y finaliza el riego automáticamente cuando el tiempo se agota. La función de pausa de 24 h permite al usuario interrumpir el programa de riego automático durante hasta 24 horas y puede volver a desactivarse en cualquier momento antes de que pasen las 24 h. En el equipo d
Características y ventajas
Selección del día de la semana y determinación del momento y duración de cada ciclo de riego (máx. 2 al día)Sistema de riego preciso: ideal para las regiones con restricciones de agua.
Pantalla desmontableProgramación sencilla y cómoda con una excelente visión general del programa de riego completo.
Indicación del estado de la batería y función de memoria para el cambio de bateríaLa monitorización de la funcionalidad y la programación se mantiene incluso después de cambiar la batería.
Conexión y desconexión automáticas
- Riego cómodo y periódico.
Posibilidad de riego manual
- Toma de agua breve.
Función de cuenta atrás para el sistema de riego
- Riego excepcionalmente flexible con desconexión automática.
Función de pausa para el sistema de riego
- Interrupción del riego durante 24 horas (p. ej., para celebrar una fiesta de jardín sin interrupciones).
Función de seguridad: cuando la batería se agota, cierra la válvula y se detiene el caudal de agua
- Utilización sin preocupaciones del sistema de riego automático mientras se está ausente.
Conexión de agua que gira libremente
- Montaje sencillo en el grifo de agua.
Duración máx. del riego: 120 minutos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|G3/4 + G1
|Presión máx. (bar)
|10
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|112 x 125 x 129
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Scope of supply
- Baterías incluidas en el equipo de serie: no
Equipamiento
- Salida de agua programable: 1 Unidad(es)
- Se requiere batería
- Número de baterías: 1 bloque de 9 V
Campos de aplicación
- Riego de jardines
