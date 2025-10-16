El sistema de riego automático WT 5 ofrece cuatro modos: sistema de riego automático, sistema de riego manual, sistema de riego con cuenta atrás y función de pausa de 24 h. Con el sistema de riego automático, el WT 5 riega de forma totalmente personalizada en el momento programado y durante el tiempo de riego preestablecido. El programa de riego puede activarse cada día de la semana y ofrece un máx. de dos ciclos por día (mañana y/o tardes). Tiempo de riego máximo: 120 min. La función de sistema de riego manual puede activarse en cualquier momento. Con la función de cuenta atrás, el WT 5 riega durante un periodo definido y finaliza el riego automáticamente cuando el tiempo se agota. La función de pausa de 24 h permite al usuario interrumpir el programa de riego automático durante hasta 24 horas y puede volver a desactivarse en cualquier momento antes de que pasen las 24 h. En el equipo d