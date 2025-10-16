Temporizador de riego WU 60/2
Un autoservicio para sus plantas Con los nuevos sistemas de riego automáticos de KÄRCHER el riego de las plantas se realiza automáticamente en función de los tiempos programados previamente. Adicionalmente, un sensor de lluvia registra las precipitaciones que se producen y las tiene en cuenta a la hora de elaborar y poner en práctica el plan de riego. Es decir, que el sistema sólo riega sus plantas cuando éstas realmente lo necesitan. De esta forma se consigue ahorrar, a la vez que preservar el medioambiente. Los sistemas de riego automáticos de KÄRCHER son compatibles con todos los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Programador de riego para un control automático de 1 ó 2 irrigaciones al día. El sensor solar de luz ultravioleta activa el ciclo de riego al salir el sol. El segundo ciclo se activa 14 horas después. Existe la posibilidad de activar un riego manual de hasta 60 minutos. La presión de trabajo se sitúa entre 1 y 10 bares. Una vez que la batería se descarga, la central de control cierra automáticamente la válvula (dispositivo de seguridad anti-inundación). Batería alcalina de 9-V no incluída en el equipo de serie. Es compatible con grifos de G1 y G3/4. Incluye filtro previo y adaptador de grifo.
Características y ventajas
Pila alcalina de 9 V (no incluida)
- Suficiente para toda la temporada. Independiente del suministro eléctrico.
Programa de riego
- 1 o 2 riegos por día. Posibilidad de riego manual
Incluye conexión de grifos y filtro previo
- Para el empalme rápido con la manguera del jardín
El sensor UV y solar activa el sistema de riego al salir el sol
- Primer riego al amanecer Segundo riego 14 horas más tarde
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|95 x 110 x 195
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de huertos de gran tamaño
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)