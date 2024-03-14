Limpieza de almacenes
El aspecto impecable es sin duda una ventaja en un almacén de materiales. Tanto en espacios de almacenamiento muy pequeños, por ejemplo en los talleres, como en almacenes de grandes dimensiones. En todos los casos, la seguridad laboral y la protección del material almacenado es una cuestión fundamental. Los suelos en particular deben estar limpios y ser seguros para caminar sobre ellos, de modo que no haya riesgo de accidentes por una limpieza inadecuada. Y un medio eficaz en este contexto son las soluciones de limpieza que Karcher tiene para ti.
Diferentes tipos de suciedad, diferentes técnicas de limpieza
El transporte de materiales de A a B por parte de los trabajadores del almacén, en carretillas elevadoras o en vehículos de transporte interior: cualquier movimiento levanta polvo. La aspiración constante del polvo contribuye, por un lado, a la seguridad y a la limpieza y, por otro, a que el material de almacenamiento esté protegido y no se llene de polvo. También es frecuente encontrar en los almacenes restos de papel de etiquetas o documentos de transporte rotos, trozos de láminas o astillas de madera. El polvo, las pelusas y los pequeños restos de papel pueden eliminarse cómodamente con un cepillo, una barredora (aspiradora) o un aspirador en función del tamaño del almacén. Este factor es muy importante a la hora de elegir los equipos y conceptos de limpieza adecuados.
Barrido del almacén: eliminar el polvo de forma segura
Especialmente en los almacenes es preferible una barredora-aspiradora a una barredora pura, ya que aquí el problema del polvo ocupa un lugar central: durante el proceso de barrido, la barredora-aspiradora levanta el polvo a través de un cepillo cilíndrico de barrido, aspira la suciedad con la ayuda de una turbina de aspiración (turbina) y la separa a través de un sistema de filtros, reduciendo así el contenido de polvo durante la limpieza. La limpieza periódica de los filtros de polvo fino puede aumentar considerablemente su vida útil. Dependiendo del tipo de máquina, esto se hace pulsando un botón o de forma automática.
Además del polvo y los restos de papel, los suelos de los almacenes suelen contener restos de láminas y cintas de embalaje o astillas de madera de los palés. Esta suciedad gruesa debe eliminarse manualmente, ya que de lo contrario existe el riesgo de atascar los equipos en uso o de que el material quede atrapado en el cepillo cilíndrico de barrido. La limpieza puede realizarse con un cepillo o con unas pinzas para la basura.
Consejo: trabajar con poco polvo
Para trabajar con la menor cantidad de polvo posible, existe una cubierta a medida realizada en tejido de lino recubierto de PVC que se coloca sobre toda la zona delantera de la barredora hasta las ruedas traseras con un cierre de autofijación. Se garantiza así un menor levantamiento de polvo.
Limpieza de suciedad puntual en el almacén
Para los pequeños trabajos de limpieza de mantenimiento (del suelo, de las estanterías o de las superficies de trabajo), un aspirador en seco y húmedo del tamaño adecuado resulta idóneo, sobre todo en los almacenes muy pequeños, ya que es flexible y fácilmente accesible. Este equipo permite aspirar rápida y cómodamente el polvo, las manchas de agua o los líquidos derramados. En el caso de los estantes de almacenamiento muy pequeños, también se puede utilizar un equipo manual compuesto por paños de limpieza y cubos.
Limpieza de suelos de almacén con fregadoras-aspiradoras
Lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de suelo. Las baldosas de cerámica y los azulejos de gres cerámico fino suelen instalarse en los pequeños almacenes de los talleres porque son robustos y tienen una capacidad de absorción de humedad muy baja. Los almacenes de las empresas o los centros logísticos suelen estar equipados con suelos industriales: desde soleras hasta revestimientos sintéticos elásticos, como la resina sintética.
Dado que los suelos de los almacenes pueden ser muy diferentes, también hay amplia variedad a la hora de elegir la técnica de limpieza adecuada. Las características del suelo y los tipos de suciedad del almacén son dos de los criterios principales. Debido a la gran cantidad de suciedad gruesa, las fregadoras-aspiradoras con tecnología de rodillos son especialmente adecuadas, ya que la suciedad gruesa puede recogerse en una sola operación gracias a la función de barrido previo.
Limpieza de azulejos de gres cerámico fino
Los azulejos de gres cerámico fino son un revestimiento de suelo atractivo y muy popular que se caracteriza por su robustez, su alta resistencia al deslizamiento y su escasa capacidad de absorción de humedad. Hoy en día el gres cerámico fino es imprescindible como elemento de diseño moderno y, al mismo tiempo, seguro para revestimientos de suelos.
Limpieza de solera de cemento
La solera de cemento es el tipo de solera más utilizado. Este revestimiento de suelo necesita una atención especial para su limpieza y conservación. Principalmente porque está sometido a mucho desgaste y, al mismo tiempo, porque tiene que cumplir los requisitos de seguridad laboral de la empresa. Por lo tanto, para la limpieza en profundidad, de mantenimiento e intermedia, es importante elegir el equipo adecuado.
La elección del mecanismo adecuado (rodillo o disco), así como de la herramienta de limpieza apropiada (cepillo de esponja o cepillo), depende del revestimiento de suelo y del tipo de suciedad.
Si el suelo lo permite, se suele utilizar un detergente alcalino. Si se emplea un detergente ácido, será preciso humedecer las juntas de cemento previamente para evitar su deterioro.
Especialmente cuando se utiliza en almacenes, hay que observar que las fregadoras-aspiradoras dejen el suelo seco. Este punto es especialmente importante, ya que las superficies que se han limpiado suelen volver a pisarse de inmediato o ser transitadas por carretillas elevadoras y la seguridad laboral es indispensable.
Equipos combinados para almacenes muy grandes: barrer, fregar y aspirar en un solo paso
Los equipos combinados se recomiendan para almacenes muy grandes con una superficie superior a 10 000 metros cuadrados. Aquí se utilizan equipos con aspiración de polvo y una superficie de filtrado de hasta 10 metros cuadrados. Estos equipos barren, friegan y aspiran en un solo paso, ahorrando tiempo y aumentando la productividad, especialmente en grandes superficies. Especialmente los modelos con cepillos laterales recogen adicionalmente la suciedad suelta de la pared.
Dos tipos de equipos combinados:
1. Equipo con unidad de barrido delantera
Existen equipos que tienen una unidad de barrido delantera que limpia el suelo en seco antes de que el cepillo cilíndrico situado detrás realice el fregado en húmedo.
Estos modelos funcionan con un cepillo cilíndrico de barrido independiente y se caracterizan por un excelente resultado de limpieza. No obstante, son equipos muy largos debido al módulo de prebarrido (radio de giro relativamente grande) y la limpieza en seco puede levantar más polvo. A cambio, la suciedad recogida puede vaciarse fácilmente en seco.
2. Equipos con un gran cabezal de cepillo cilíndrico para barrer y fregar
Los equipos con función de barrido integrada disponen normalmente de un gran cabezal de cepillo cilíndrico. Sin embargo, la suciedad se barre en este caso con rodillos que presentan un diámetro 2,5 veces mayor en algunos casos y, por lo general, se arroja a un gran contenedor para el vaciado en alto. Estos equipos pueden tanto barrer automáticamente en el modo de fregado, como barrer en seco sin agua y con un sistema de filtros.
Las ventajas son que todo el polvo del almacén queda retenido en el agua. Sin embargo, el depósito para la suciedad es más difícil de limpiar debido a la suciedad húmeda. Además, el equipo es mucho más compacto, maniobrable y no requiere ningún cepillo cilíndrico de barrido adicional.
Un problema persistente en los almacenes: eliminar las marcas de desgaste de los neumáticos
Especialmente en los almacenes más grandes (con estantes de gran altura), las carretillas elevadoras y los vehículos de transporte en almacén recorren cada día varios kilómetros de un extremo a otro de la nave, creando polvo y, además, marcas de desgaste de los neumáticos en el suelo. En este caso es recomendable utilizar un detergente desarrollado específicamente para eliminar el desgaste de los neumáticos de forma eficaz. Se debe pulverizar sin diluir sobre las zonas sucias y dejar que actúe durante unos minutos. Después entra en juego la fregadora-aspiradora para la recoger la mezcla de líquido y suciedad. A continuación se aclara de nuevo con agua limpia.
Atención: No utilizar este método en revestimientos de polímero y cera, ya que estos se desprenden con detergente.
Configuración individual: ¿qué equipo de limpieza es el adecuado?
Cuando se adquiere un equipo de limpieza —ya sea una barredora (aspiradora), una fregadora-aspiradora o un equipo combinado—, la intención es limpiar de forma cómoda y eficiente con un rendimiento rentable. En el proceso de adquisición hay que tener en cuenta los factores del propio almacén, así como los criterios planteados al futuro equipo de limpieza.
La siguiente tabla ofrece una visión general de los factores y los criterios que deben tenerse en cuenta para la adquisición de cualquier equipo.
Talla
Criterios del almacén
- Calcular el tamaño de la superficie de almacenamiento
- Del rendimiento en superficie teórico del equipo se debe descontar normalmente entre el 30 y el 50 % = rendimiento en superficie práctico
- La diferencia se genera, por ejemplo, debido a las curvas y los tiempos de interrupción
Criterios del equipo
- Rendimiento en superficie teórico = metros recorridos × ancho de trabajo al conducir en línea recta por hora
Barredora (aspiradora):
- Para superficies de almacenamiento pequeñas: modelos de conducción manual (hasta aprox. 5000 m2)
- Para grandes almacenes: equipos con conductor sentado
(a partir de 5000 m2)
- superficies muy estrechas: aspirador en seco
Fregadora-aspiradora:
- Para superficies de almacenamiento pequeñas: modelos compactos o modelos de arrastre
- Para grandes almacenes: fregadoras-aspiradoras con conductor sentado
Tipo de suelo
Criterios del almacén
- El tipo de suciedad y el revestimiento de suelo del almacén determinan la elección del cepillo cilíndrico de barrido/del cabezal de cepillos
- antideslizante, robusto
Criterios del equipo
Barredora (aspiradora):
Elección entre diferentes cepillos cilíndricos de barrido
- Estándar (gran variedad de superficies)
- Duro (superficies rugosas)
- Suave (suelos lisos)
Fregadora-aspiradora:
Elección entre tecnología de rodillos y tecnología de cepillos circulares de esponja
- Rodillos: para suelos bastos y rugosos, cuando se opta por la función de barrido previo
- Discos: para suelos lisos
Accionamiento
Criterios del almacén
- Material de almacenamiento y estado del edificio
- En los almacenes es preferible emplear modelos a batería por razones de protección contra incendios
Criterios del equipo
- Batería
- Gas líquido
- Motor de combustión
Motores de combustión solo en espacios bien ventilados
Maniobrabilidad
Criterios del almacén
- Comprobar apilamientos, lugares estrechos, callejones sin salida
Criterios del equipo
- Tener en cuenta el radio de giro del equipo
Costes
Criterios del almacén
- Costes de personal en comparación con el ahorro de tiempo con la limpieza con equipos
Criterios del equipo
- Costes de adquisición
- Costes de mantenimiento
Configuración
Criterios del almacén
- Configuración individual según las necesidades del entorno de trabajo
Criterios del equipo
- Numerosos accesorios y extras disponibles
- Ejemplos de fregadoras-aspiradoras: cepillo lateral, neumáticos especiales, techo protector, cargador rápido
- Ejemplos de barredoras (aspiradoras): techo protector, luz de trabajo, neumáticos antipinchazos
Productos adecuados para su campo de aplicación
GRACIAS POR TU INTERÉS EN NUESTROS PRODUCTOS
Déjanos tus datos y te contactaremos para que alguno de nuestros expertos pueda conocer tus desafíos de limpieza y ofrecerte la mejor opción de nuestras Soluciones de Limpieza Kärcher. Encuentra nuestro aviso de privacidad aquí.
O bien, puedes mandarnos un correo a contacto.mx@karcher.com.