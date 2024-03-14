Barrido del almacén: eliminar el polvo de forma segura

Especialmente en los almacenes es preferible una barredora-aspiradora a una barredora pura, ya que aquí el problema del polvo ocupa un lugar central: durante el proceso de barrido, la barredora-aspiradora levanta el polvo a través de un cepillo cilíndrico de barrido, aspira la suciedad con la ayuda de una turbina de aspiración (turbina) y la separa a través de un sistema de filtros, reduciendo así el contenido de polvo durante la limpieza. La limpieza periódica de los filtros de polvo fino puede aumentar considerablemente su vida útil. Dependiendo del tipo de máquina, esto se hace pulsando un botón o de forma automática.

Además del polvo y los restos de papel, los suelos de los almacenes suelen contener restos de láminas y cintas de embalaje o astillas de madera de los palés. Esta suciedad gruesa debe eliminarse manualmente, ya que de lo contrario existe el riesgo de atascar los equipos en uso o de que el material quede atrapado en el cepillo cilíndrico de barrido. La limpieza puede realizarse con un cepillo o con unas pinzas para la basura.