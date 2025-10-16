Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU
La NT 40/1 Tact Bs ha sido desarrollada específicamente para satisfacer los requisitos especiales de las panaderías y pastelerías. El equipo maneja sin esfuerzo incluso grandes cantidades de polvo fino.
Gracias a nuestra aspiradora para panaderías NT 40/1 Tact Bs, los panaderos y pasteleros tienen un momento de respiro. Suelos, maquinaria y otros aparatos, incluso el horno con los accesorios disponibles opcionalmente: la aspiradora se enfrenta incansable a todos los retos que le esperan en una panadería o pastelería. Gracias a sus sólidas solapas de cierre metálicas, está certificado como equipo a prueba de explosiones y, por lo tanto, también es adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos. El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo garantiza una potencia de aspiración alta y constante, sino que también permite aspirar grandes cantidades de polvo fino. Además, el equipo con el selector giratorio central es muy fácil de manejar, soporta usos en entornos aún más duros gracias a su robusto depósito y resulta especialmente fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de serie.
Características y ventajas
Ideal para panaderías y pasteleríasJuegos de accesorios disponibles opcionalmente para el uso en panaderías.
Solapas de cierre especiales de metalPermiten la certificación como equipo resistente a las explosiones. Permite la aprobación para la aspiración de polvos de harina potencialmente peligrosos.
Filtro plegado plano PES resistente al calorPermite aspirar el polvo de las panaderías que puede llegar a ser un problema.
Práctico almacenamiento para accesorios especiales
- Permite transportar fácilmente el voluminoso kit para la limpieza del horno.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|B 40
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|68
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|16,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|19,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
- Material del depósito: Plástico
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección: II
- Rudas giratorias con stop
- Preparación antiestática
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de hornos, suelos, maquinaria y otros aparatos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.