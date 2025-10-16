Gracias a nuestra aspiradora para panaderías NT 40/1 Tact Bs, los panaderos y pasteleros tienen un momento de respiro. Suelos, maquinaria y otros aparatos, incluso el horno con los accesorios disponibles opcionalmente: la aspiradora se enfrenta incansable a todos los retos que le esperan en una panadería o pastelería. Gracias a sus sólidas solapas de cierre metálicas, está certificado como equipo a prueba de explosiones y, por lo tanto, también es adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos. El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo garantiza una potencia de aspiración alta y constante, sino que también permite aspirar grandes cantidades de polvo fino. Además, el equipo con el selector giratorio central es muy fácil de manejar, soporta usos en entornos aún más duros gracias a su robusto depósito y resulta especialmente fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de serie.