Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU

La NT 40/1 Tact Bs ha sido desarrollada específicamente para satisfacer los requisitos especiales de las panaderías y pastelerías. El equipo maneja sin esfuerzo incluso grandes cantidades de polvo fino.

Gracias a nuestra aspiradora para panaderías NT 40/1 Tact Bs, los panaderos y pasteleros tienen un momento de respiro. Suelos, maquinaria y otros aparatos, incluso el horno con los accesorios disponibles opcionalmente: la aspiradora se enfrenta incansable a todos los retos que le esperan en una panadería o pastelería. Gracias a sus sólidas solapas de cierre metálicas, está certificado como equipo a prueba de explosiones y, por lo tanto, también es adecuado para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos. El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo garantiza una potencia de aspiración alta y constante, sino que también permite aspirar grandes cantidades de polvo fino. Además, el equipo con el selector giratorio central es muy fácil de manejar, soporta usos en entornos aún más duros gracias a su robusto depósito y resulta especialmente fácil de transportar gracias al asa de empuje ergonómica que incluye de serie.

Características y ventajas
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU: Ideal para panaderías y pastelerías
Ideal para panaderías y pastelerías
Juegos de accesorios disponibles opcionalmente para el uso en panaderías.
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU: Solapas de cierre especiales de metal
Solapas de cierre especiales de metal
Permiten la certificación como equipo resistente a las explosiones. Permite la aprobación para la aspiración de polvos de harina potencialmente peligrosos.
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU: Filtro plegado plano PES resistente al calor
Filtro plegado plano PES resistente al calor
Permite aspirar el polvo de las panaderías que puede llegar a ser un problema.
Práctico almacenamiento para accesorios especiales
  • Permite transportar fácilmente el voluminoso kit para la limpieza del horno.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 40
Potencia de conexión (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) B 40
Longitud del cable. (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB) 68
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 16,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 19,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Boquilla para ranuras
  • Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
  • Material del depósito: Plástico
  • Protector a prueba de golpes
  • Clase de protección: II
  • Rudas giratorias con stop
  • Preparación antiestática
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 40/1 Tact Bs *EU
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza de hornos, suelos, maquinaria y otros aparatos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.