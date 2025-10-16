Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 15/1 *MX

La NT 15/1 es una potente aspiradora para seco/húmedo para uso profesional. Es especialmente compacta y ya viene equipada de serie con útiles accesorios.

La compacta aspiradora en seco y en húmedo NT 15/1, de gran potencia, está equipada para una limpieza profunda, lo que permite aspirar grandes cantidades de polvo con una potencia de aspiración constantemente alta. Por supuesto, se puede utilizar también como aspiradora en húmedo. La aspiradora está completamente equipada con accesorios, por lo que se puede utilizar de inmediato.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 110 / 127
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 25
Vacío (mbar) 150
Capacidad del depósito (l) 15
Material del depósito Plástico
Potencia de conexión (W) 1400
Longitud del cable. (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB) 91
Ancho útil (mm) 310
Color plata
Peso sin accesorios. (kg) 4,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 7,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 373 x 342 x 468

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Boquilla para ranuras

Equipamiento

  • Mango: normal
