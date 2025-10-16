Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 20/1 Me
La NT 20/1 es una potente aspiradora de seco/húmedo para uso profesional. Es especialmente compacta y ya viene equipada de serie con útiles accesorios.
La compacta aspiradora en seco y en húmedo NT 20/1, de gran potencia, está equipada para una limpieza profunda, lo que permite aspirar grandes cantidades de polvo con una potencia de aspiración constantemente alta. Por supuesto, se puede utilizar también como aspiradora en húmedo. La aspiradora está completamente equipada con un tanque de acero inoxidable y eficaces accesorios, por lo que se puede utilizar de inmediato.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|167
|Capacidad del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|de metal
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Longitud del cable. (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|91
|Ancho útil (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|368 x 339 x 523
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Boquilla para ranuras
Equipamiento
- Mango: normal
Campos de aplicación
- Automoción
- Edificios de oficinas
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
- Pabellones deportivos
- Aeropuertos
- Sector logístico
- Sector de los almacenes
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
Accesorios
