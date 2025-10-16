Gracias al eficaz sistema ApClean, el potente aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Ap convence por sus largos intervalos de trabajo y su elevada potencia de aspiración constante. La carcasa de turbina compacta del aspirador incorpora una tapa de filtro integrada que permite extraer fácilmente el gran filtro plegado plano. La rápida y exhaustiva limpieza con el sistema semiautomático de limpieza de filtros ApClean prolonga los intervalos de trabajo, proporciona una potencia de aspiración elevada y constante y prolonga la vida útil del filtro. La aspiradora también dispone de un control electrónico del volumen de llenado, que garantiza que no se supere el volumen de llenado máximo permitido durante la aspiración de suciedad líquida. Los líquidos absorbidos pueden eliminarse fácilmente a través de una manguera de desagüe resistente al aceite montada de forma permanente. El sistema de clip facilita la colocación de accesorios en el NT 65/2 Ap. La aspiradora incluye almacenaje de la manguera, un soporte para accesorios y una amplia zona de almacenamiento, por ejemplo, para herramientas. El equipo dispone de la movilidad necesaria gracias a 2 grandes ruedas fijas y 2 ruedas de dirección.