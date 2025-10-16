Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 65/2 Ap
Potente para uso profesional: nuestro aspirador en seco y húmedo de 2 motores NT 65/2 Ap ofrece un rendimiento casi constante gracias a la eficaz limpieza del filtro mediante chorro de aire.
Gracias al eficaz sistema ApClean, el potente aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Ap convence por sus largos intervalos de trabajo y su elevada potencia de aspiración constante. La carcasa de turbina compacta del aspirador incorpora una tapa de filtro integrada que permite extraer fácilmente el gran filtro plegado plano. La rápida y exhaustiva limpieza con el sistema semiautomático de limpieza de filtros ApClean prolonga los intervalos de trabajo, proporciona una potencia de aspiración elevada y constante y prolonga la vida útil del filtro. La aspiradora también dispone de un control electrónico del volumen de llenado, que garantiza que no se supere el volumen de llenado máximo permitido durante la aspiración de suciedad líquida. Los líquidos absorbidos pueden eliminarse fácilmente a través de una manguera de desagüe resistente al aceite montada de forma permanente. El sistema de clip facilita la colocación de accesorios en el NT 65/2 Ap. La aspiradora incluye almacenaje de la manguera, un soporte para accesorios y una amplia zona de almacenamiento, por ejemplo, para herramientas. El equipo dispone de la movilidad necesaria gracias a 2 grandes ruedas fijas y 2 ruedas de dirección.
Características y ventajas
Superficie de apoyo integrada
- Amplia y práctica superficie de almacenamiento en la parte superior de la carcasa.
- Herramientas y accesorios siempre a mano.
Manguera de desagüe integrada y resistente al aceite
- La manguera de desagüe es de fácil y rápido acceso.
- Los líquidos pueden eliminarse de forma cómoda e impecable.
Fijación de manguera y codo
- Siempre bien sujeta durante el transporte.
- Almacenamiento de equipos práctico y ordenado.
Asa de empuje ergonómica
- La cómoda y sencilla forma de transportar el aspirador.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 66
|Vacío (mbar/kPa)
|200 / 20
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Plástico
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1900
|Ancho nominal estándar ( )
|40
|Longitud del cable. (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB)
|71
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|20,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|26,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|575 x 490 x 920
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
Equipamiento
- Clase de protección: II
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
- Para el aspirado de líquidos, suciedad gruesa y polvo en todo tipo de superficies duras y para la limpieza interior de vehículos
