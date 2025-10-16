Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L
Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: la aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro automático Tact, depósito de 30 l y ruedas de dirección metálicas.
Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: la aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. Esta aspiradora multipropósito cuenta con el más innovador sistema automático de limpieza del filtro Tact y filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, para la eliminación total de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y ruedas metálicas robustas. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje integrado de accesorios y manguera de aspiración. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.
Características y ventajas
Depósito robusto con protector y ruedas de dirección metálicos.Las ruedas estables de dirección metálicas garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red.Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro
Carcasa del filtro extraíble.Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo No es posible colocar mal el filtro plegado plano.
Selector giratorio central.
- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120 / 120
|Frecuencia (Hz)
|60 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|242 / 24,2
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|68
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|17,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: PES
Equipamiento
- Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección: I
- Rudas giratorias con stop
Videos
Accesorios
