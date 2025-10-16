Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L

Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: la aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro automático Tact, depósito de 30 l y ruedas de dirección metálicas.

Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: la aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. Esta aspiradora multipropósito cuenta con el más innovador sistema automático de limpieza del filtro Tact y filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, para la eliminación total de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y ruedas metálicas robustas. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje integrado de accesorios y manguera de aspiración. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.

Características y ventajas
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L: Depósito robusto con protector y ruedas de dirección metálicos.
Depósito robusto con protector y ruedas de dirección metálicos.
Las ruedas estables de dirección metálicas garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L: Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red.
Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L: Carcasa del filtro extraíble.
Carcasa del filtro extraíble.
Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo No es posible colocar mal el filtro plegado plano.
Selector giratorio central.
  • Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 120 / 120
Frecuencia (Hz) 60 / 60
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 242 / 24,2
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Potencia de conexión (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Longitud del cable. (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB) 68
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 13,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 17,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro plegado plano: PES

Equipamiento

  • Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
  • Preparación antiestática
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
  • Protector a prueba de golpes
  • Clase de protección: I
  • Rudas giratorias con stop
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact L
Videos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.