Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: la aspiradora para seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. Esta aspiradora multipropósito cuenta con el más innovador sistema automático de limpieza del filtro Tact y filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, para la eliminación total de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y ruedas metálicas robustas. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje integrado de accesorios y manguera de aspiración. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.