Aspirador de cepillos para alfombras CV 66/2 CUL
La aspiradora de cepillos para alfombras CV 66/2 es idónea para la limpieza de mantenimiento a fondo y rentable de superficies alfombradas de mediano tamaño.
El asa regulable en altura del equipo permite desplazar el CV 66/2 de forma sencilla y equilibrada con una sola mano. El asa abatible permite almacenar y transportar el equipo en poco espacio. El cable de red de 20 m se coloca en el gancho para cables integrado para el ahorro de espacio. La extracción se hace en un abrir y cerrar de ojos gracias al gancho giratorio. La gran tapa del filtro de amplia apertura permite un acceso cómodo al sistema de filtros. El cambio del filtro de papel se realiza así de manera sencilla y cómoda. Los dos cepillos cilíndricos se extraen e insertan fácilmente con un mecanismo de desbloqueo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Ancho útil (cm)
|66
|Vacío (mbar/kPa)
|143 / 14,3
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 52
|Capacidad del depósito (l)
|35
|Longitud del cable. (m)
|20
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Potencia del motor de cepillos (W)
|400
|Color
|Negro
|Peso sin accesorios. (kg)
|72
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1270 x 770 x 1120
Scope of supply
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
Accesorios
