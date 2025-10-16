El asa regulable en altura del equipo permite desplazar el CV 66/2 de forma sencilla y equilibrada con una sola mano. El asa abatible permite almacenar y transportar el equipo en poco espacio. El cable de red de 20 m se coloca en el gancho para cables integrado para el ahorro de espacio. La extracción se hace en un abrir y cerrar de ojos gracias al gancho giratorio. La gran tapa del filtro de amplia apertura permite un acceso cómodo al sistema de filtros. El cambio del filtro de papel se realiza así de manera sencilla y cómoda. Los dos cepillos cilíndricos se extraen e insertan fácilmente con un mecanismo de desbloqueo.