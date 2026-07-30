RM 811 ASF, 20l

Agente altamente activo, limpia y preserva las propiedades de deslizamiento de los cepillos de lavado, protegiendo la carrocería y evitando acumulación de suciedad en los cepillos

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 9
Peso (kg) 20,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 22,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Eficaz champú para cepillos para la limpieza de turismos y vehículos industriales
  • Elimina de forma fiable la suciedad de grasa, aceite, emisiones e insectos
  • Favorece el deslizamiento de los cepillos para cuidar la superficie del vehículo
  • Reduce considerablemente la aparición de suciedad en los cepillos
  • Es compatible con la cera y evita así la formación de estrías en la superficie pintada
  • Conforme a VDA
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Tensioactivos biodegradables según la OCDE
  • Sin NTA
RM 811 ASF, 20l
RM 811 ASF, 20l
RM 811 ASF, 20l
RM 811 ASF, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H315 Provoca irritación cutánea
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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