RM 811 ASF, 20l
Agente altamente activo, limpia y preserva las propiedades de deslizamiento de los cepillos de lavado, protegiendo la carrocería y evitando acumulación de suciedad en los cepillos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|9
|Peso (kg)
|20,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|22,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Eficaz champú para cepillos para la limpieza de turismos y vehículos industriales
- Elimina de forma fiable la suciedad de grasa, aceite, emisiones e insectos
- Favorece el deslizamiento de los cepillos para cuidar la superficie del vehículo
- Reduce considerablemente la aparición de suciedad en los cepillos
- Es compatible con la cera y evita así la formación de estrías en la superficie pintada
- Conforme a VDA
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Tensioactivos biodegradables según la OCDE
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Campos de aplicación
- Vehículos
- Lavado de vehículos industriales