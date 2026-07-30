RM 812 ASF, 200l

Genera una espuma de gran eficacia. Reduce el desgaste de los cepillos y protege las carrocerías de los vehículos

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 9
Peso (kg) 205,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 226,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 580 x 580 x 970
RM 812 ASF, 200l
RM 812 ASF, 200l
RM 812 ASF, 200l
RM 812 ASF, 200l
Campos de aplicación
  • Lavado de vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
  • Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
  • Vehículos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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