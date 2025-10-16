RM 812 ASF, 20l

Genera una espuma de gran eficacia. Reduce el desgaste de los cepillos y protege las carrocerías de los vehículos

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 9
Peso (kg) 20,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 22,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 240 x 390
Campos de aplicación
  • Lavado de vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
  • Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
  • Vehículos
Accesorios