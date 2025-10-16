RM 812 ASF, 20l
Genera una espuma de gran eficacia. Reduce el desgaste de los cepillos y protege las carrocerías de los vehículos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|9
|Peso (kg)
|20,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|22,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 240 x 390
Campos de aplicación
- Lavado de vehículos
- Lavado de vehículos industriales
- Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
- Vehículos