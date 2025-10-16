Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de la clase compacta destacan por su protección al medio ambiente, facilidad de manejo, rendimiento de limpieza, movilidad, seguridad operacional garantizada gracias a la vigilancia de los gases de escape, chasis resistente a la corrosión, rígido y robusto, protección contra calcificación, bomba axial de tres émbolos y revestimiento de la abertura de chimenea resistente al calor, y por su mantenimiento sencillo y fácil acceso a todos los componentes de mantenimiento necesarios e interruptor de servicio que permite consultar cómodamente los datos de servicio para el diagnóstico