Hidrolimpiadora HDS 8/18-4 C
Las nuevas hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de la clases compacta son extremadamente resistentes en el uso.
Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de la clase compacta destacan por su protección al medio ambiente, facilidad de manejo, rendimiento de limpieza, movilidad, seguridad operacional garantizada gracias a la vigilancia de los gases de escape, chasis resistente a la corrosión, rígido y robusto, protección contra calcificación, bomba axial de tres émbolos y revestimiento de la abertura de chimenea resistente al calor, y por su mantenimiento sencillo y fácil acceso a todos los componentes de mantenimiento necesarios e interruptor de servicio que permite consultar cómodamente los datos de servicio para el diagnóstico
Características y ventajas
RentabilidadSistema eco!efficiency, rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO-Emisiones alrededor del 20 %. Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Fácil manejoManejo intuitivo a través del interruptor selector de 1 botón. Gran abertura de depósito con rampa de llenado. Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar cómodamente desde el exterior, sin que sea necesario abrir la cubierta.
AlmacenajeCompartimento para accesorios con cierre para boquillas, herramientas, etc. Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión. Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Fiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
Movilidad
- «Principio de carretilla» con grandes ruedas y rueda de dirección.
- Amplias empuñaduras integradas en el chasis.
- Pedal para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los descansillos.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|300 - 800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|6
|Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h)
|5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|4
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|120,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|129,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: diam. nom. 8, 315 bar
- Sistema de amortiguación de vibraciones SDS
- Desconexión de presión
- Depósitos de combustible y detergente integrados
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y máquinas
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de polideportivos
- Limpieza durante el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones de producción
