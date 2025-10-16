Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior destacan por sus seis características principales. 1. Protección del medio ambiente Más eficiencia gracias al nuevo nivel eco!efficiency, interruptor de servicio para regular la dureza del agua, turboventilador, dosificación exacta del detergente, tecnología de quemadores optimizada y un alto rendimiento de la bomba. 2. Facilidad de manejo Garantizada con el tablero de instrumentos central que proporciona un manejo intuitivo, entrada de lanza pulverizadora a prueba de pérdidas, indicadores LED y mucho más. 3. Rendimiento de limpieza Rendimiento de limpieza altamente eficaz garantizado por la tecnología de boquillas patentada, émbolos cerámicos, turboventilador y elevado rendimiento de la bomba. Los accesoriosoptimizados están concebidos exactamente a la medida de las necesidades de los clientes. 4. Movilidad Su concepto de movilidad, con dos rodillos de dirección, grandes ruedas con neumáticos de caucho, asas de empuje ergonómicas, posibilidad de apilado, ojales de amarre y dispositivo de inclinación, permite un transporte sin problemas