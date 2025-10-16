Hidrolimpiadora HDS 12/18-4 S Classic
Las nuevas hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior son extremadamente resistentes en el uso.
Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior destacan por sus seis características principales. 1. Protección del medio ambiente Más eficiencia gracias al nuevo nivel eco!efficiency, interruptor de servicio para regular la dureza del agua, turboventilador, dosificación exacta del detergente, tecnología de quemadores optimizada y un alto rendimiento de la bomba. 2. Facilidad de manejo Garantizada con el tablero de instrumentos central que proporciona un manejo intuitivo, entrada de lanza pulverizadora a prueba de pérdidas, indicadores LED y mucho más. 3. Rendimiento de limpieza Rendimiento de limpieza altamente eficaz garantizado por la tecnología de boquillas patentada, émbolos cerámicos, turboventilador y elevado rendimiento de la bomba. Los accesoriosoptimizados están concebidos exactamente a la medida de las necesidades de los clientes. 4. Movilidad Su concepto de movilidad, con dos rodillos de dirección, grandes ruedas con neumáticos de caucho, asas de empuje ergonómicas, posibilidad de apilado, ojales de amarre y dispositivo de inclinación, permite un transporte sin problemas
Características y ventajas
Alta rentabilidadEn el nivel eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperaturas más económico (60 °), con pleno caudal de agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos de combustión, el consumo de combustible se reduce en un 20 % a plena carga.
FiabilidadEl sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua. Pueden consultarse los datos sobre horas de servicio e intervalos de mantenimiento.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. Electromotor de 4 polos con bomba axial de 3 émbolos. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Almacenaje
- Compartimento de almacenaje espacioso, por ejemplo para detergente, guantes o herramientas.
- Apto para zurdos o diestros y para su uso con 2 lanzas.
Dosificación del detergente
- La válvula de dosificación de precisión garantiza un consumo bajo.
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- En la posición 0, se realiza un aclarado automático.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Pantalla LED
- De disposición clara, colocada en el centro del panel de control (HDS 13/20).
- Indicadores de nivel de llenado de combustible, detergente y agente protector.
- Contador de horas de servicio integrado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|600 - 1200
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h)
|7,7
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|6,2
|Potencia de conexión (kW)
|8,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|190,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|202,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Longlife
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Desconexión de presión
- Opción para funcionamiento simultáneo con dos lanzas
- Sistema de amortiguación de vibraciones SDS
- Sistema electrónico de servicio con diodos luminosos
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y máquinas
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de polideportivos
- Limpieza durante el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones de producción
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.