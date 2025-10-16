Hidrolimpiadora HDS 5/13 U
Hidrolavadora de alta presión móvil y compacta con motor de corriente alterna.
Esta hidrolavadora de alta presión de agua fría con motor de corriente alterna es el equipo básico, perfecto para los usuarios del ámbito comercial. La HD de diseño vertical convence por su movilidad y compacto tamaño. El sistema de pulverizado completo y la manguera de alta presión pueden guardarse y tener siempre a mano gracias a sus numerosas posibilidades de almacenaje. Incluye además equipamiento específico de gran fama de KÄRCHER, como el revestimiento completo de plástico a prueba de golpes, que protege a la bomba de alta presión y al motor de posibles daños y de la suciedad. En la cara posterior del equipo podrá encontrar un enrollador de cables (con fijación para el conector) y un compartimento para boquillas, óptimos y prácticos. La boquilla triple suministrada conjuntamente garantiza un cambio rápido y cómodo del chorro. Usted puede elegir entre chorro de alta presión, chorro plano de alta presión (25º) y chorro plano de baja presión (40º). El chorro plano de baja presión (40°) se necesita para la aplicación del detergente. La válvula reguladora del detergente permite añadir detergente de forma continuada al chorro de alta presión
Características y ventajas
Innovador diseño verticalTransporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Diseño compactoAlmacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|500
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|2,5
|Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h)
|2,7
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|69
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|77,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
Accesorios
Detergentes
