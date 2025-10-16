Potente hidrolavadora de alta presión polivalente y sin necesidad de corriente eléctrica. Motor con arranque eléctrico. Los componentes de la bomba del motor están montados en un bastidor tubular estable y resistente que los protege de daños de forma fiable. El bastidor tubular está revestido de polvo como protección contra la corrosión, y cuenta además con compartimentos para almacenar con seguridad los accesorios de su completo equipamiento de serie. Grandes ruedas neumáticas permiten maniobrar cómodamente incluso en terrenos impracticables. La bomba axial de tres émbolos con accionamiento directo, de larga vida, asegura un rendimiento ejemplar a lo largo de un periodo de uso prolongado.