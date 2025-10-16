Hidrolimpiadora HDS 1000

Hidrolavadora de alta presión con arrancador eléctrico y un robusto y potente motor.

Potente hidrolavadora de alta presión polivalente y sin necesidad de corriente eléctrica. Motor con arranque eléctrico. Los componentes de la bomba del motor están montados en un bastidor tubular estable y resistente que los protege de daños de forma fiable. El bastidor tubular está revestido de polvo como protección contra la corrosión, y cuenta además con compartimentos para almacenar con seguridad los accesorios de su completo equipamiento de serie. Grandes ruedas neumáticas permiten maniobrar cómodamente incluso en terrenos impracticables. La bomba axial de tres émbolos con accionamiento directo, de larga vida, asegura un rendimiento ejemplar a lo largo de un periodo de uso prolongado.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 1000: Confort de funcionamiento sobresaliente
Confort de funcionamiento sobresaliente
Desconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento. La ergonómica pistola reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Hidrolimpiadora HDS 1000: Máximo rendimiento
Máximo rendimiento
Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosión. Para eliminar suciedad muy incrustada. Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Hidrolimpiadora HDS 1000: Motor de combustión diésel rentable
Motor de combustión diésel rentable
Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Fácil de usar
  • La velocidad se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
  • Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 450 - 900
Presión de trabajo (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 98
Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h) 5,6
Tamaño de la boquilla 048
Depósito de combustible (l) 34
Combustibles gasóleo / Diésel
Tipo de accionamiento Diésel
Fabricante del motor Yanmar
Tipo de motor L 100 V
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Estacionario
Peso (con accesorios) (kg) 188,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 194,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
  • Especificación de la manguera de alta presión: diam. nom. 8, 315 bar
  • Modelos Cage - con bastidor tubular protector
  • Arranque eléctrico
  • Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa
Accesorios
Detergentes
