Hidrolimpiadora HDS 1000 BE
Hidrolavadora de alta presión con arrancador eléctrico y un robusto y potente motor.
Potente hidrolavadora de alta presión polivalente y sin necesidad de corriente eléctrica. Motor con arranque eléctrico. Los componentes de la bomba del motor están montados en un bastidor tubular estable y resistente que los protege de daños de forma fiable. El bastidor tubular está revestido de polvo como protección contra la corrosión, y cuenta además con compartimentos para almacenar con seguridad los accesorios de su completo equipamiento de serie. Grandes ruedas neumáticas permiten maniobrar cómodamente incluso en terrenos impracticables. La bomba axial de tres émbolos con accionamiento directo, de larga vida, asegura un rendimiento ejemplar a lo largo de un periodo de uso prolongado.
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresalienteDesconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento. La ergonómica pistola reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Máximo rendimientoQuemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosión. Para eliminar suciedad muy incrustada. Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Potente motor de gasolinaCumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Fácil de usar
- La velocidad se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
- Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h)
|5,6
|Depósito de combustible (l)
|34
|Combustibles
|Gasolina / Diésel
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|175,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|181,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: diam. nom. 8, 315 bar
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Arranque eléctrico
- Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa
