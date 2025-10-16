Hidrolimpiadora HD 5/11 Cage 60Hz *KAP

La hidrolavadora HD 4/9 Cage Classic con 110 bar de presión de agua, bajo peso, alta movilidad, durabilidad y un robusto bastidor de acero tubular para los trabajos más duros.

Mucho poder por menos dinero: gracias a su robusto marco de acero, la hidrolavadora HD 4/9 Cage Classic ha sido diseñado para las condiciones más duras. Fácil de transportar gracias a su asa ergonómica, la máquina de larga duración es adecuada para aplicaciones estacionarias y, en particular, móviles. Se puede montar en el suelo o en la pared. Y, por último, la HD 4/9 Cage Classic también impresiona naturalmente con su poder de limpieza (110 bar de presión).

Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
  • El motor de 3 pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus cabezales cilíndricos de latón.
  • El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.
Aplicación flexible
  • El equipo puede colocarse en el suelo o en la pared.
  • Diseño muy compacto y peso mínimo.
  • Almacenamiento y transporte con poco espacio.
Facilidad de mantenimiento
  • Acceso muy sencillo a todos los componentes relevantes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 110 / 120
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de agua (l/h) 400
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) hasta 90 / hasta 9
Presión máx. (bar/MPa) 130 / 13
Potencia de conexión (kW) 1,2
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 21,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 23,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 475 x 335 x 340

Scope of supply

  • Pistola pulverizadora: Standard
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 600 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Tubo pulverizador de alta presión

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de piscinas
