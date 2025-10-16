Hidrolimpiadora HD 5/11 Cage 60Hz *KAP
La hidrolavadora HD 4/9 Cage Classic con 110 bar de presión de agua, bajo peso, alta movilidad, durabilidad y un robusto bastidor de acero tubular para los trabajos más duros.
Mucho poder por menos dinero: gracias a su robusto marco de acero, la hidrolavadora HD 4/9 Cage Classic ha sido diseñado para las condiciones más duras. Fácil de transportar gracias a su asa ergonómica, la máquina de larga duración es adecuada para aplicaciones estacionarias y, en particular, móviles. Se puede montar en el suelo o en la pared. Y, por último, la HD 4/9 Cage Classic también impresiona naturalmente con su poder de limpieza (110 bar de presión).
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
- El motor de 3 pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus cabezales cilíndricos de latón.
- El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.
Aplicación flexible
- El equipo puede colocarse en el suelo o en la pared.
- Diseño muy compacto y peso mínimo.
- Almacenamiento y transporte con poco espacio.
Facilidad de mantenimiento
- Acceso muy sencillo a todos los componentes relevantes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|400
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|hasta 90 / hasta 9
|Presión máx. (bar/MPa)
|130 / 13
|Potencia de conexión (kW)
|1,2
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|21,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|23,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|475 x 335 x 340
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: Standard
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 600 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Tubo pulverizador de alta presión
Equipamiento
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas
