Hidrolimpiadora HD 6/15 G Entry Class *EU
Limpiadora de alta presión de agua fría compacta y móvil HD 6/15 G Classic con motor de gasolina y robusta bomba de cigüeñal. Ideal para su uso en municipios, en el sector de la construcción y en los talleres.
La compacta HD 6/15 G Classic es el equipo básico ideal para introducirse en el mundo de las limpiadoras de alta presión de agua fría móviles y a gasolina de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un automóvil, gracias a sus 150 bar de presión de trabajo, su robusta bomba de cigüeñal y su caudal de agua de hasta 600 litros por hora consigue dominar incluso las tareas de limpieza más exigentes, como pueden ser en las obras o en el ámbito de los servicios municipales. El motor de gasolina integrado (EU STAGE V) proporciona independencia de las fuentes de corriente externas, las ruedas con cámara de aire garantizan la movilidad necesaria en el lugar de uso, y el asa de empuje ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios permiten un manejo sencillo para el usuario. Además, es posible acceder fácilmente a los componentes protegidos mediante termoválvula y válvula de seguridad. Asimismo, el estable bastidor tubular de acero de la HD 6/15 G Classic evita eficazmente los daños debidos a efectos mecánicos del exterior.
Características y ventajas
AutonomíaPermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Alta movilidadGrandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistenciaUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito. Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
- Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|600
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Presión máx. (bar/MPa)
|200 / 20
|Entrada de agua
|R 3/4″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G200FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|34,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|42,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: Standard
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos
Campos de aplicación
- Sector de la construcción
- Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y comunidades
