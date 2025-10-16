La compacta HD 6/15 G Classic es el equipo básico ideal para introducirse en el mundo de las limpiadoras de alta presión de agua fría móviles y a gasolina de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un automóvil, gracias a sus 150 bar de presión de trabajo, su robusta bomba de cigüeñal y su caudal de agua de hasta 600 litros por hora consigue dominar incluso las tareas de limpieza más exigentes, como pueden ser en las obras o en el ámbito de los servicios municipales. El motor de gasolina integrado (EU STAGE V) proporciona independencia de las fuentes de corriente externas, las ruedas con cámara de aire garantizan la movilidad necesaria en el lugar de uso, y el asa de empuje ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios permiten un manejo sencillo para el usuario. Además, es posible acceder fácilmente a los componentes protegidos mediante termoválvula y válvula de seguridad. Asimismo, el estable bastidor tubular de acero de la HD 6/15 G Classic evita eficazmente los daños debidos a efectos mecánicos del exterior.