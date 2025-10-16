Nuestra limpiadora de alta presión con agua fría HD 8/20 G, con 200 bar de presión y motor de gasolina de Honda garantiza una independencia, flexibilidad y movilidad máximas. Incluso cuando no hay alimentación de corriente disponible, el equipo permite un uso autónomo en las condiciones más difíciles. Ni siquiera es imprescindible una conexión de agua, ya que la limpiadora de alta presión de la gama HD Gasoline Advanced puede aspirar agua directamente en caso necesario. Su marco base extremadamente robusto resiste un gran desgaste. Al mismo tiempo, el concepto de marco está diseñado con una ergonomía tal que el transporte por superficies desiguales se realiza fácilmente con una mano. Las ruedas antipinchazos hacen el resto. Un gran filtro de agua y una termoválvula protegen la bomba, mientras que un marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa asegura adicionalmente el equipo completo. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.