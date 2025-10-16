Hidrolimpiadora HD 8/20 G
La HD 8/20 G es una limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina con 200 bar de presión y un motor de gasolina de Honda ideal para el uso independiente y móvil en las condiciones más duras.
Nuestra limpiadora de alta presión con agua fría HD 8/20 G, con 200 bar de presión y motor de gasolina de Honda garantiza una independencia, flexibilidad y movilidad máximas. Incluso cuando no hay alimentación de corriente disponible, el equipo permite un uso autónomo en las condiciones más difíciles. Ni siquiera es imprescindible una conexión de agua, ya que la limpiadora de alta presión de la gama HD Gasoline Advanced puede aspirar agua directamente en caso necesario. Su marco base extremadamente robusto resiste un gran desgaste. Al mismo tiempo, el concepto de marco está diseñado con una ergonomía tal que el transporte por superficies desiguales se realiza fácilmente con una mano. Las ruedas antipinchazos hacen el resto. Un gran filtro de agua y una termoválvula protegen la bomba, mientras que un marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa asegura adicionalmente el equipo completo. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.
Características y ventajas
Máxima autonomíaEquipado con motores de Honda o Yanmar para usos sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresalienteEl concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidadEl marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|200 - 750
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|10 - hasta 200 / 1 - 20
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Entrada de agua
|1″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 270
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|57,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|64,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Regulación continua de la presión y del volumen de agua
- Función de detergente: Succión
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
