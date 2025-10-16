Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU

Autónoma, móvil y potente: limpiadora de alta presión de agua fría HD 8/23 G Classic con robusta bomba de cigüeñal y motor de gasolina. Para tareas existentes en el sector de la construcción y en los municipios.

Obras, estacionamientos públicos y otros lugares de uso a menudo apartados: allí donde no haya fuentes de corriente externas y las tareas de limpieza sean exigentes, nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 8/23 G Classic con motor de gasolina EU STAGE V es la opción perfecta. Con una cantidad de agua por hora de 800 litros, una presión de trabajo de 230 bar y una robusta bomba de cigüeñal, el equipo solventa las tareas de limpieza más exigentes con eficacia. Gracias a su asa de empuje ergonómica, el práctico almacenamiento de accesorios, sus dimensiones compactas y las ruedas a prueba de pinchazos, la HD 8/23 G Classic es muy cómoda de utilizar, móvil y además se puede transportar fácilmente en un vehículo. El equipo también destaca por la facilidad para acceder a sus componentes, eficazmente protegidos mediante un gran filtro de agua, una termoválvula y una válvula de seguridad. Con el fin de evitar daños por influencias externas, el equipo cuenta con un bastidor tubular de acero muy robusto.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU: Autonomía
Autonomía
Permite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU: Alta movilidad
Alta movilidad
Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
  • Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
  • Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 800
Presión de trabajo (bar/MPa) 230 / 23
Presión máx. (bar/MPa) 280 / 28
Entrada de agua 3/4″
Tipo de accionamiento Gasolina
Tipo de motor G300FA
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 50,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 59
Dimensiones (l × a × h). (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pistola pulverizadora: Standard
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Filtro de agua

Equipamiento

  • Modelos Cage - con bastidor tubular protector
  • Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU
Hidrolimpiadora HD 8/23 G Entry Class *EU
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.