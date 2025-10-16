Hidrolimpiadora HD 9/25 G Entry Class *EU
La HD 9/25 G es la limpiadora de alta presión de agua fría más potente con motor de gasolina de nuestra gama Classic. Destaca por el suministro autónomo de energía y su presión de trabajo de hasta 250 bar.
Con una presión de trabajo de hasta 250 bar, 900 litros de agua por hora y una robusta bomba de cigüeñal, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/25 G Classic solventa sin esfuerzo incluso las tareas de limpieza más exigentes. Gracias a su potente motor de gasolina EU STAGE V, que hace innecesario el suministro externo de corriente, y con un robusto bastidor tubular de acero y ruedas a prueba de pinchazos, la HD 9/25 G Classic resulta ideal para el uso en condiciones difíciles como obras, talleres, servicios municipales o incluso empresas profesionales de limpieza de edificios. El asa de empuje ergonómica, sus dimensiones muy compactas y el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Los componentes importantes del equipo son accesibles para facilitar el mantenimiento y están protegidos mediante una termoválvula, una válvula de seguridad y un gran filtro de agua.
Características y ventajas
AutonomíaPermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Alta movilidadLas ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistenciaUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
- Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|250 / 25
|Presión máx. (bar/MPa)
|300 / 30
|Entrada de agua
|3/4″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G390FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|56,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|64,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: Standard
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
- Filtro de agua
Equipamiento
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos
Accesorios
Detergentes
Find parts
