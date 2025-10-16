Con una presión de trabajo de hasta 250 bar, 900 litros de agua por hora y una robusta bomba de cigüeñal, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/25 G Classic solventa sin esfuerzo incluso las tareas de limpieza más exigentes. Gracias a su potente motor de gasolina EU STAGE V, que hace innecesario el suministro externo de corriente, y con un robusto bastidor tubular de acero y ruedas a prueba de pinchazos, la HD 9/25 G Classic resulta ideal para el uso en condiciones difíciles como obras, talleres, servicios municipales o incluso empresas profesionales de limpieza de edificios. El asa de empuje ergonómica, sus dimensiones muy compactas y el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Los componentes importantes del equipo son accesibles para facilitar el mantenimiento y están protegidos mediante una termoválvula, una válvula de seguridad y un gran filtro de agua.