Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² 110V

El aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² es ideal para limpiar zonas de fabricación y maquinaria de producción. El dispositivo está equipado con grandes ruedas y rodillos de frenado, lo que facilita su desplazamiento y lo hace ideal para uso móvil. El sistema automático de limpieza de filtros TACT² garantiza largos tiempos de funcionamiento sin interrupciones.

Características y ventajas
Limpieza automática del filtro Tact²
  • Los filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma totalmente automática, manteniendo la potencia de aspiración alta y constante. Otras ventajas: costes de mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.
Dos motores del ventilador
  • Potente rendimiento de limpieza gracias a sus dos ventiladores. Los motores están controlados electrónicamente, lo cual permite evitar corrientes de conexión altas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 110
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 132 / 475
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 70 B 50 B 40
Nivel de presión acústica (dB) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Dimensiones (l × a × h). (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
  • Desconexión automática de nivel
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² 110V
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² 110V
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² 110V
Videos
Accesorios