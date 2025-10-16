Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² 110V
El aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² es ideal para limpiar zonas de fabricación y maquinaria de producción. El dispositivo está equipado con grandes ruedas y rodillos de frenado, lo que facilita su desplazamiento y lo hace ideal para uso móvil. El sistema automático de limpieza de filtros TACT² garantiza largos tiempos de funcionamiento sin interrupciones.
Características y ventajas
Limpieza automática del filtro Tact²
- Los filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma totalmente automática, manteniendo la potencia de aspiración alta y constante. Otras ventajas: costes de mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.
Dos motores del ventilador
- Potente rendimiento de limpieza gracias a sus dos ventiladores. Los motores están controlados electrónicamente, lo cual permite evitar corrientes de conexión altas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|132 / 475
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 70 B 50 B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Desconexión automática de nivel