Duradero, robusto, móvil: nuestro aspirador industrial IVM 60/36-3 de 3 motores y clase media para la absorción universal de materiales sólidos finos y gruesos en entornos industriales. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico. Cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M con transmisión puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas que simplifican el transporte.