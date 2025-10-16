Aspirador industrial IVM 60/36 -3
Duradero, robusto, móvil: nuestro aspirador industrial IVM 60/36-3 de 3 motores y clase media para la absorción universal de materiales sólidos finos y gruesos en entornos industriales. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico. Cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M con transmisión puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas que simplifican el transporte.
Características y ventajas
Limpieza manual del filtro IVM
- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Potencia nominal de entrada (kW)
|3,6
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 70 B 50 B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios. (kg)
|68
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|71,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1020 x 680 x 1490
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no