Aspirador industrial IVM 60/36 -3

Duradero, robusto, móvil: nuestro aspirador industrial IVM 60/36-3 de 3 motores y clase media para la absorción universal de materiales sólidos finos y gruesos en entornos industriales. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico. Cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M con transmisión puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas que simplifican el transporte.

Características y ventajas
Limpieza manual del filtro IVM
  • Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
  • Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 221 / 799
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 60
Potencia nominal de entrada (kW) 3,6
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 70 B 50 B 40
Nivel de presión acústica (dB) 79
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios. (kg) 68
Peso con embalaje incluido. (kg) 71,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1020 x 680 x 1490

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 60/36 -3
Aspirador industrial IVM 60/36 -3
Aspirador industrial IVM 60/36 -3
Videos
Accesorios