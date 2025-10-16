|Número de fases de corriente
(Ph)
|
3
|Tensión
(V)
|
460
|Frecuencia
(Hz)
|
60
|Caudal de aire
(l/s)
|
48,6
|Vacío
(mbar/kPa)
|
70 / 7
|Capacidad del depósito
(l)
|
20
|Material del depósito
|
Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada
(kW)
|
0,8
|Tipo de aspirado
|
Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|
B 50
|Ancho nominal de accesorios
|
B 50 B 40
|Nivel de presión acústica
(dB)
|
75
|Categoría de polvo para filtro principal
|
M
|Superficie de filtrado del filtro principal
(m²)
|
0,7
|Peso sin accesorios.
(kg)
|
32
|Peso con embalaje incluido.
(kg)
|
32
|Dimensiones (l × a × h).
(mm)
|
600 x 500 x 494