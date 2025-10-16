Aspirador industrial IVR-B 20/xx

Características y ventajas
Dimensiones compactas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 460
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de aire (l/s) 48,6
Vacío (mbar/kPa) 70 / 7
Capacidad del depósito (l) 20
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (kW) 0,8
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 50
Ancho nominal de accesorios B 50 B 40
Nivel de presión acústica (dB) 75
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,7
Peso sin accesorios. (kg) 32
Peso con embalaje incluido. (kg) 32
Dimensiones (l × a × h). (mm) 600 x 500 x 494

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVR-B 20/xx
Aspirador industrial IVR-B 20/xx
Accesorios